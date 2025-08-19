Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Inter Inter cria comissão para estudar modelos de gestão e estrutura jurídica

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

A iniciativa é resultado de uma ação conjunta entre o Conselho de Gestão e o Conselho Deliberativo, e terá duração de 120 dias

Foto: Divulgação/SC Internacional
Além da comissão recém-criada para estudar modelos de gestão, o clube também revisita experiências anteriores de profissionalização que marcaram sua história. (Foto: Divulgação/SC Internacional)

O Internacional deu um passo estratégico em busca de alternativas para enfrentar seus desafios financeiros e modernizar sua governança. Na última segunda-feira (18), o clube anunciou a criação de dois grupos de trabalho com o objetivo de estudar diferentes modelos de gestão, incluindo a possibilidade de adoção da SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A iniciativa é resultado de uma ação conjunta entre o Conselho de Gestão e o Conselho Deliberativo, e terá duração de 120 dias. Ao final do período, os grupos deverão apresentar um parecer técnico que poderá orientar futuras decisões estruturais do clube.

O primeiro grupo, denominado Comissão Especial do Conselho Deliberativo, será composto por nomes de peso da história colorada: o atual presidente Alessandro Barcellos, os ex-presidentes Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros e Pedro Paulo Záchia, além do advogado Sérgio Roberto Juchem.

O segundo grupo, chamado de Comitê Técnico de Assessoramento do Conselho de Gestão, reúne especialistas em diversas áreas, todos associados ao clube: Aod Cunha, Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Selistre Carlomagno e Rogério Moreira Lins Pastl.

Segundo nota oficial, o objetivo é “estruturar tecnicamente alternativas para o futuro, respeitando a identidade, as características e o ecossistema cultural do Inter”. Para isso, será contratada uma consultoria externa especializada, que auxiliará na construção de cenários jurídicos e financeiros, comparando modelos de governança utilizados por outros clubes.

A medida surge em meio a um contexto de pressão por maior capacidade de investimento e resultados esportivos mais consistentes. Embora o modelo SAF esteja entre as possibilidades em análise, o clube reforça que não há decisão tomada — o estudo servirá para embasar qualquer eventual mudança com dados concretos e responsabilidade institucional.

O relatório final será submetido às instâncias internas do clube até dezembro deste ano. A expectativa é que o trabalho contribua para uma discussão ampla e qualificada sobre o futuro do Internacional, equilibrando tradição, sustentabilidade e competitividade.

