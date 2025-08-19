Esporte Em busca de título inédito, Seleção Brasileira feminina de vôlei embarca para o Mundial na Tailândia

O Brasil está no Grupo C da competição junto da Grécia, Porto Rico e França. Foto: Divulgação/Volleyball World O Brasil está no Grupo C da competição junto da Grécia, Porto Rico e França. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

A Seleção Brasileira feminina de vôlei embarcou nesta terça-feira (19) para Chiang Mai, na Tailândia, onde disputará o Campeonato Mundial entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro. Antes da viagem, o grupo passou por um período de aclimatação em Okinawa, no Japão, com o objetivo de se adaptar ao fuso horário asiático e ajustar os últimos detalhes técnicos e físicos.

A levantadora Roberta destacou a importância da semana de preparação:

“A gente ficou mais ou menos uma semana aqui (no Japão). Acho que foi ótimo já para a gente adaptar com o fuso, que é sempre muito difícil. Com essa correria de campeonato, não sobra tanto tempo. Então, a gente conseguiu fazer os ajustes que precisava. Foi uma semana produtiva. Estou bem feliz. Agora é arrumar as malas e bora para o Mundial”.

O Brasil está no Grupo C da competição e estreia contra a Grécia nesta sexta-feira (22), às 9h30min. Além das gregas, a equipe enfrentará França e Porto Rico na fase inicial. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães busca o título inédito do Mundial. Após quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022) e um bronze em 2014, a expectativa é alta. A levantadora Macris reforçou o espírito de concentração:

“A expectativa é que sejam jogos muito duros, todo jogo é importante. A gente sabe que é um campeonato que não pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor”.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, na segunda-feira, as 14 atletas inscritas para o Mundial da modalidade. A oposta Jheovana foi a cortada do grupo de 15 atletas que vinha treinando em preparação para o torneio.

A ponteira Ana Cristina, que passou por uma artroscopia em julho, já era desfalque confirmado. O técnico José Roberto Guimarães manteve no time a jovem Helena, que esteve no elenco medalhista de prata da Liga das Nações e disputou o Mundial sub-21 pela seleção, no qual ficou com o bronze.

Convocadas para o Mundial

Levantadoras: Macris e Roberta;

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara;

Ponteiras: Gabi (capitã), Helena e Júlia Bergmann;

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia;

Líberos: Laís e Marcelle.

A preparação intensa e o foco coletivo mostram que o Brasil chega à Tailândia com ambição e confiança. A estreia contra a Grécia será o primeiro passo rumo ao tão sonhado título mundial.

