Grêmio Quatro atletas do Grêmio são convocadas para treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

A atacante Helô, uma das convocadas para a Seleção Sub-17, marcou 15 gols em 29 jogos na última temporada. Foto: Andelo Pieretti/Grêmio

O talento da base feminina do Grêmio segue ganhando destaque nacional. Quatro jovens promessas do clube foram convocadas pela técnica Rilany Silva para integrar a Seleção Brasileira Sub-17 em um período de treinamentos que ocorrerá entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro, em Bragança Paulista (SP).

As quatro atletas fazem parte de um grupo de 30 jogadoras convocadas para a primeira fase de preparação visando o Sul-Americano Sub-17, que será disputado na Colômbia entre 1º e 25 de maio. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Equador, Uruguai, Peru e Bolívia. As três melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase.

As convocadas

Josi (goleira) – Natural de Dois Irmãos (RS), Josi tem apenas 16 anos e já acumula seis convocações para a Seleção. Desde 2021 no Grêmio, ela foi peça-chave nas conquistas do Brasileirão Sub-17 em 2023 e do Estadual Sub-17 em 2024.

Allyne (zagueira/lateral) – Com passagem sólida pela base, a atleta de Cuiabá (MT) está no clube desde 2022 e soma quatro convocações. Foi uma das jogadoras que mais atuou na temporada passada e também participou da conquista do Gauchão Sub-17.

Maria Santos (atacante) – Natural de Passo Fundo (RS), Maria é uma das maiores artilheiras da base gremista. Aos 16 anos, já vive sua quinta experiência com a Seleção. Em 2024, disputou o Mundial Sub-17 e foi campeã estadual.

Helô (atacante) – Estreante na Seleção, a catarinense Helô chegou ao Grêmio em 2021. Em 2024, marcou 15 gols em 29 jogos, ficando atrás apenas de Maria. Também participou das conquistas do Brasileirão e do Gauchão Sub-17.

