Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Com apenas 109 pontos na temporada, Hamilton vive seu pior início de ano desde 2011. Foto: Divulgação/Scuderia Ferrari Com apenas 109 pontos na temporada, Hamilton vive seu pior início de ano desde 2011. (Foto: Divulgação/Scuderia Ferrari) Foto: Divulgação/Scuderia Ferrari

A temporada 2025 da Fórmula 1 pode marcar o encerramento de uma das trajetórias mais vitoriosas da história do automobilismo. Segundo o ex-chefe da equipe Haas, Guenther Steiner, o britânico Lewis Hamilton pode anunciar sua aposentadoria ao final do ano, encerrando uma era de conquistas e protagonismo nas pistas.

Hamilton, que trocou a Mercedes pela Ferrari em busca de novos desafios, não vive o desempenho esperado. Com apenas 109 pontos acumulados até as férias de verão, ele ocupa a sexta posição no Mundial de Pilotos, atrás de seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que soma 151 pontos.

Steiner atribui o rendimento abaixo do esperado à perda de confiança do piloto com o carro da Ferrari.

“Ele perdeu a autoconfiança. Se você não acredita mais em si mesmo, não consegue performar”, afirmou o dirigente, destacando que o conto de fadas idealizado pelos fãs não se concretizou.

O ex-chefe da Haas também ressaltou que, na Fórmula 1, cabe ao piloto se adaptar ao carro — e não o contrário. Para ele, Hamilton ainda não conseguiu se ajustar ao estilo da escuderia italiana, o que pode pesar na decisão de encerrar sua carreira.

Apesar dos desafios em 2025, Hamilton permanece como uma das figuras mais influentes da F1. Com sete títulos mundiais, sendo seis pela Mercedes e um pela McLaren, ele detém recordes de vitórias, pole positions, pódios e pontos na história da categoria.

Steiner acredita que, diferentemente de outros pilotos que dependem da Fórmula 1 como plataforma, Hamilton já é uma marca consolidada e pode optar por se afastar do esporte sem prejuízos à sua imagem.

“Talvez ele volte mais relaxado e sua atuação melhore. Por outro lado, talvez não, e aí eu posso muito bem o imaginar dizendo no final do ano: ‘É isso. Não farei isso comigo mesmo por mais um ano’”.

Enquanto vive altos e baixos em sua primeira temporada com a Ferrari, Lewis Hamilton tem trabalhado intensamente nos bastidores para acelerar o processo de evolução da equipe na Fórmula 1.

O britânico revelou que vem produzindo documentos técnicos e estruturais, compartilhados com diferentes departamentos, para alinhar melhorias que possam devolver a escuderia ao caminho dos títulos.

No GP da Bélgica, Hamilton explicou como tem dividido seu tempo entre a pista e a fábrica em Maranello, destacando reuniões com dirigentes e chefes técnicos da Ferrari.

“Eu estive na fábrica algumas vezes por semana. Naturalmente, fazemos análises do que aconteceu na corrida anterior e do que precisamos mudar. Realizei várias reuniões com os líderes da equipe: com John [Elkann], Benedetto [Vigna], Fred [Vasseur], com o responsável pelo desenvolvimento do carro, Loïc [Serra], além de outros departamentos. Conversamos sobre motor, suspensão dianteira e traseira, sobre o que precisamos corrigir e melhorar para o próximo ano”, contou o britânico.

O heptacampeão revelou ainda que os documentos não se limitam a observações superficiais, mas sim a pontos estruturais e de desempenho do carro atual e do futuro modelo.

“Após as primeiras corridas, preparei um documento completo para a equipe. Depois, durante a pausa entre etapas, enviei mais dois. Parte deles trata de ajustes estruturais que precisamos fazer para melhorar em várias áreas. Outra parte aborda problemas atuais do carro, indicando o que devemos manter no próximo ano e o que precisamos mudar. É só um arquivo em Word, mas com todos os pontos que acredito serem cruciais”, explicou Hamilton.

Apesar das dificuldades iniciais, Hamilton reforçou que acredita no potencial da Ferrari para voltar ao topo. “A equipe tem todos os ingredientes necessários para vencer. É apenas questão de alinhar tudo e fazer funcionar sem pressões desnecessárias”, concluiu.

A Fórmula 1 retorna no dia 31 de agosto, com o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort.

