Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

O jogador tem contrato até dezembro de 2023 com o clube gaúcho Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogador tem contrato até dezembro de 2023 com o clube gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio pretende renovar o contrato com o lateral-direito João Pedro. O clube gaúcho já começou as conversas para tratar uma renovação de contrato, que atualmente vai até dezembro de 2023.

As conversas ainda são consideradas em fase inicial. Mas há o interesse do Grêmio e do jogador em avançar para um acerto por mais tempo. O Tricolor já manifestou isso em contato com o jogador e seus representantes.

João Pedro é o titular da lateral direita, embora nas últimas partidas o técnico Renato Portaluppi tenha revezado a escalação com Fábio. A atual temporada já é a com mais partidas da carreira do lateral, com 33 jogos.

Antes de ser contratado pelo Grêmio, João Pedro não atuava desde junho de a temporada de 2022. Foram apenas sete partidas no ano passado e somente 12 em 2021.

2023-09-27