Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Em jogo de ida pelas semifinais da Copa Libertadores da América, o Inter encara, nesta quarta-feira (27), o Fluminense. A partida está marcada para as 21h30min no estádio Maracanã. Uma semana depois, o Colorado receberá o adversário, no dia 4 de outubro, para o confronto de volta.

O Inter superou o Bolívar nas quartas com direito a vitória na altitude de La Paz. No Brasileirão, no entanto, o time de Eduardo Coudet tem campanha oscilante na metade inferior da tabela e vem de derrota para Athletico na Arena da Baixada.

O sonho do tri da América ganhou corpo com as contratações de Rochet, Aránguiz e Valencia. Alan Patrick é o destaque da equipe no torneio, com quatro gols e quatro assistências.

O Fluminense chega para a partida depois de eliminar o Olimpia com duas vitórias nas quartas de final. A formação com Cano e John Kennedy no ataque surtiu efeito diante dos paraguaios e o Fluminense venceu garantiu a classificação mesmo fora de casa, ao vencer por 3 a 1 no Defensores del Chaco. No Campeonato Brasileiro, o time de Fernando Diniz vem de uma vitória por 1 a 0 em cima do Cruzeiro.

Provável escalação do Inter

Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG)

Quarto árbitro: Andres Merlos (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

