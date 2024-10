Grêmio Grêmio inicia a semana de preparações para o Gre-Nal 443 pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Grêmio, ainda em dúvida da escalação final, se prepara para o clássico Gre-Nal Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio, ainda em dúvida da escalação final, se prepara para clássico Gre-Nal. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio iniciou, nesta segunda-feira (15), sua semana de preparações para a disputa do Gre-Nal 443, que ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo sábado (19), às 16h. A partida é válida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

Após retorno de quatro dias de folga durante a data FIFA, o elenco iniciou o aquecimento com corridas leves no campo. Juntamente com a equipe de preparação física, todos realizaram trabalhos de força em estações diversas, com cargas específicas para cada grupo muscular.

O elenco, já dividido em quatro times, realizou um trabalho técnico e tático em campo com espaço reduzido. Em cada metade do gramado, duas equipes se enfrentavam, trabalhando a posse de bola com finalizações no gol do time adversário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-inicia-semana-de-preparacoes-para-gre-nal-443-pelo-brasileirao/

Grêmio inicia a semana de preparações para o Gre-Nal 443 pelo Brasileirão

2024-10-15