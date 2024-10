Inter Torcida do Inter esgota os ingressos para o Gre-Nal em apenas 30 minutos

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Inter prevê 48 mil torcedores presentes no clássico. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Com expectativa de 48 mil torcedores no clássico Gre-Nal do próximo sábado (19), a torcida do Inter esgotou os ingressos que foram disponibilizados na manhã desta terça-feira (15) em apenas 30 minutos.

A lote disponível foi de 20 mil ingressos. O clube, por questão estatutária, destina parte dos ingressos para sócios antigos, e há outras modalidades de sócios que também tem prioridade prévia na compra.

No Gre-Nal de fevereiro no Beira Rio, onde o Inter venceu a partida por 3 a 2, estiveram presentes 47.197 torcedores, número que pode ser batido pelo clássico 443.

