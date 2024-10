Política Lula deve usar avião de repatriação de brasileiros para viagem à Rússia

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Medida foi tomada após pane com aeronave presidencial no México e irá pausar por alguns dias operação de resgate de repatriados no Líbano Foto: Ricardo Stuckert/PR No Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, também houve recuo no total de prefeitos eleitos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve usar o mesmo avião da missão de repatriação de brasileiros no Líbano para a viagem à Rússia, programada para o próximo final de semana.

Com isso, haverá um intervalo maior de dias entre os voos na operação Raízes do Cedro, que já trouxe 1.105 pessoas de volta ao Brasil com a aeronave KC-30 da FAB (Força Área Brasileira).

A ideia é que o avião vá carregado para a Europa primeiro com a equipe de segurança do presidente Lula e que, da Rússia, siga para o Líbano buscar um novo grupo de brasileiros. Na volta ao Brasil, o planejamento prevê que o próprio presidente da República embarque na mesma aeronave no domingo (20).

Na Rússia, o petista participará da 16ª Cúpula do Brics entre 22 e 24 de outubro, na cidade de Kazan. A escolha pela aeronave se deu após a pane no avião presidencial depois da decolagem no México, no último dia 1º.

O Airbus A319CJ precisou sobrevoar a Cidade do México por quase cinco horas para consumir combustível e, assim, pousar com menos peso – e mais segurança – no aeroporto de onde havia partido.

Com o KC-30 em uso pela equipe do presidente Lula, a previsão é de que o sexto voo da FAB em direção ao Líbano chegue de Beirute ao Brasil no próximo sábado (19). O KC-30 é um Airbus A330-200, a maior aeronave operada pela Força Aérea Brasileira, com capacidade para transportar até 238 passageiros e 45 toneladas de carga, além de um alcance de 14,5 mil quilômetros.

O avião tem 59 metros de comprimento e ajudou a FAB a ampliar significativamente a capacidade em diversas operações estratégicas, incluindo reabastecimento em voo, apoio logístico e missões humanitárias, tanto nacionais quanto internacionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-deve-usar-aviao-de-repatriacao-de-brasileiros-para-viagem-a-russia/

Lula deve usar avião de repatriação de brasileiros para viagem à Rússia

2024-10-15