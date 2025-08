Grêmio Grêmio inicia semana de treinos com foco no duelo contra o Sport Recife

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Mano Menezes deu ênfase na transição ofensiva e construção rápida das jogadas. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mano Menezes deu ênfase na transição ofensiva e construção rápida das jogadas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta terça-feira (6), o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho para dar início à semana de treinamentos visando o confronto diante do Sport Recife, marcado para este domingo (10), às 20h30, na Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por pelo menos 60 minutos na derrota por 1 a 0 contra o Fluminense, no último sábado, no Maracanã, realizaram atividades de recuperação física, com exercícios na academia e corrida leve ao redor do gramado.

Enquanto isso, o restante do grupo iniciou os trabalhos no campo 2, sob orientação da equipe de preparação física. O aquecimento contou com corrida leve e deslocamentos individuais com bola. Em seguida, o elenco foi dividido em dois grupos: um focado em treinos de velocidade — com piques de uma extremidade à outra do campo — e outro em atividades de posse de bola, realizadas em espaço reduzido e com limite de dois toques por jogador.

Na segunda parte do treino, já no campo 1, o técnico Mano Menezes comandou uma série de atividades técnicas com o grupo ainda dividido. Os exercícios foram voltados à manutenção da posse de bola, marcação sob pressão, velocidade de raciocínio e finalizações com precisão em mini-arcos.

Para encerrar a manhã, Mano reuniu todo o elenco para uma atividade técnico-tática em dois terços do gramado. Dois times se enfrentaram com foco na transição ofensiva: a bola só podia chegar aos atacantes após passar pelos jogadores de meio-campo, e o tempo para concluir a jogada era limitado, exigindo agilidade e tomada rápida de decisão.

Todos os treinos desta semana estão agendados para às 10 horas, no CT Luiz Carvalho. A próxima atividade ocorre nesta quarta-feira (7), dando sequência à preparação para o duelo contra o Sport, que será realizado diante da torcida gremista na Arena.

