Inter Em momento delicado no Inter, Roger Machado recebe respaldo dos jogadores para a sequência da temporada

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O técnico do Inter, Roger Machado, enfrenta seu pior momento à frente do clube. A pressão aumentou após as últimas atuações irregulares no Campeonato Brasileiro e a desvantagem na Copa do Brasil, onde o Colorado perdeu o jogo de ida por 2 a 1 para o Fluminense.

Apesar do cenário adverso, o treinador conta com o respaldo dos jogadores — fator considerado decisivo pela diretoria para mantê-lo no comando.

O apoio do elenco foi levado em conta pela cúpula colorada. O vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, garantiu a permanência de Roger, ao menos por ora. No entanto, o próprio treinador reconhece que sua continuidade depende diretamente dos resultados.

“A permanência de qualquer técnico passa pelos resultados. A gente sabe que eliminações acarretam prejuízos”, afirmou Roger, que soma 34 anos de experiência entre os gramados e a casamata.

Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão, uma reunião foi realizada no vestiário do Beira-Rio. Estiveram presentes dirigentes, comissão técnica e jogadores. Todos tiveram espaço para se manifestar, e os atletas deixaram claro que apoiam o treinador.

Além de um diagnóstico coletivo sobre o desempenho do time, o respaldo ao técnico foi considerado um ponto de equilíbrio em meio à turbulência.

Apesar do apoio interno, o futuro de Roger Machado ainda está em xeque. Caso o Inter não consiga reverter o placar contra o Fluminense nesta quarta-feira (6), pela Copa do Brasil, o treinador corre sério risco de demissão.

Questionado sobre a possibilidade de mudanças no comando técnico, Bisol foi cauteloso:

“Não posso prever o futuro. Mas temos confiança total no Roger.”

