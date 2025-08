Esporte Vôlei: Polônia anuncia amistoso contra o Brasil antes do Mundial

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Brasil encara a sua algoz na Liga das Nações Foto: Divulgação/Volleyball World Brasil encara a sua algoz na Liga das Nações. (Foto: Divulgação/ Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após conquistar o título da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2025, a seleção da Polônia confirmou, pelas redes sociais, a realização de um amistoso contra o Brasil como parte da preparação para o Campeonato Mundial. A partida será disputada no dia 4 de setembro, na Atlas Arena, em Lodz, na Polônia, cidade que sediou a fase final da VNL feminina.

Brasil e Polônia se enfrentaram duas vezes na VNL masculina deste ano. No primeiro duelo, válido pela segunda semana da fase preliminar, a equipe comandada por Bernardinho venceu os poloneses por 3 sets a 1. No entanto, na semifinal, os europeus deram o troco com autoridade: vitória por 3 a 0, garantindo vaga na decisão e, posteriormente, o título.

O Brasil, por sua vez, disputou o terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze ao superar a Eslovênia por 3 sets a 1, marcando o retorno ao pódio da VNL após três anos. A última medalha havia sido o ouro em 2021, única conquista brasileira na história do torneio.

A Seleção Brasileira encerrou a VNL 2025 com uma campanha consistente: apenas duas derrotas, para Cuba na fase preliminar e para a Polônia na semifinal. O desempenho reforça a evolução da equipe renovada sob o comando de Bernardinho.

Agora, o foco se volta para o Campeonato Mundial de Vôlei, que será realizado entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e está no Grupo H, ao lado de República Tcheca e Sérvia. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, integra o Grupo B, com Holanda, Qatar e Romênia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/volei-polonia-anuncia-amistoso-contra-o-brasil-antes-do-mundial/

Vôlei: Polônia anuncia amistoso contra o Brasil antes do Mundial

2025-08-05