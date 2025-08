Esporte Futebol: Brasil e Inglaterra se enfrentam na Finalíssima Feminina 2026

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Os estádios favoritos para sediar a Finalíssima estão no Brasil. Foto: Thais Magalhães/CBF Os estádios favoritos para sediar a Finalíssima estão no Brasil. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira Feminina, campeã da Copa América 2025, terá pela frente a Inglaterra, atual vencedora da Eurocopa, em um duelo válido pela Finalíssima Feminina 2026. A partida reunirá as campeãs das duas principais competições continentais de seleções em jogo único, previsto para março do próximo ano.

O local e o horário da decisão ainda serão definidos em comum acordo entre a Conmebol e a Uefa, organizadoras do evento. No entanto, a expectativa já é alta para o reencontro entre as duas seleções, que protagonizaram a primeira edição da Finalíssima em 2023, vencida pelas inglesas.

Dois estádios brasileiros despontam como favoritos para receber o confronto: o Maracanã, no Rio de Janeiro, e a Neo Química Arena, em São Paulo. O tradicional palco carioca leva vantagem, especialmente por estar cotado para sediar também a final e a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Já a arena paulista, moderna e com histórico de partidas da Seleção e do Corinthians feminino, também é considerada uma opção viável, com estrutura de alto nível e fácil acesso para o público.

A Finalíssima Feminina teve sua primeira edição em 2023, no Estádio de Wembley, em Londres, diante de um público impressionante de 83.132 torcedores. Na ocasião, a Inglaterra saiu na frente aos 22 minutos com gol de Ella Toone, após bela troca de passes com Lauren James, Lucy Bronze e Stanway.

Lauren James ainda marcou um golaço no ângulo, mas o lance foi anulado por impedimento. O Brasil reagiu nos acréscimos, quando Andressa Alves aproveitou uma falha da goleira Mary Earps — eleita a melhor do mundo na posição — para empatar e levar a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Adriana e Kerolin converteram para o Brasil, mas Tamires e Rafaelle desperdiçaram. Lelê ainda defendeu uma cobrança de Toone, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 4 a 2.

O reencontro entre Brasil e Inglaterra promete ser mais um capítulo de uma rivalidade crescente no futebol feminino. Com elencos fortes, técnicos experientes e torcidas apaixonadas, a Finalíssima Feminina 2026 será um dos grandes eventos do calendário internacional — e uma prévia do que pode acontecer na Copa do Mundo de 2027

