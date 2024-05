Grêmio Grêmio inicia semana de treinos para retomada no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Pela primeira vez desde o início das enchentes, a comissão técnica terá todas as atletas disponíveis para a atividade Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio Pela primeira vez desde o início das enchentes no RS nos últimos dias, a comissão técnica terá todas as atletas disponíveis para a atividade (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio)

As Gurias Gremistas começaram a semana de trabalhos, na manhã desta segunda-feira (20) no CT do Departamento Feminino em Canoas, no Complexo da Ulbra, com foco na retomada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez desde a catástrofe climática que assola o Rio Grande do Sul nos últimos dias, a comissão técnica gremista pode contar com todas as jogadoras disponíveis para a atividade.

Após uma conversa com a técnica Thaissan Passos, as atletas passaram para o trabalho de aquecimento no gramado, sob orientação do preparador físico Thales Medeiros. Em duplas, foram trabalhadas movimentações de passe curto, cabeceio e lançamentos. Enquanto isso, a preparadora de goleiras Sol Farias executava o treino específico com as arqueiras gremistas.

Depois disso, a técnica Thaissan dividiu as jogadoras em dois grupos. Em espaço reduzido, dois times se enfrentaram para executar a rápida troca de passes com a virada de jogo. O time que atacava tinha vantagem numérica em relação ao que defendia, o qual procurava fechar os espaços e evitar as conclusões à gol.

Por fim, uma parte do elenco fez trabalhos de complementos físicos, enquanto as demais jogadoras fizeram trabalhos técnicos em uma das goleiras, com circulação de bola, abertura nas laterais até o centro da área e finalização.

A equipe volta a treinar na manhã desta terça-feira (21), com sessões sendo efetuadas no mesmo turno até o fim da semana. Até o momento, o próximo jogo das Gurias Gremistas confirmado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) será no dia 9 de junho, contra o Flamengo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

