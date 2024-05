Inter Inter recusa oferta do Palmeiras pelo meia Maurício

No Inter desde 2020, Maurício acumula 25 gols em 173 jogos

Um dos principais jogadores do atual elenco do Inter, Mauricio permanece como o mais cobiçado no mercado brasileiro. A direção colorada recebeu uma investida do Palmeiras durante os campeonatos estaduais, mas recusou a proposta pelo meia. A intenção colorada é manter o atleta no clube até o fim deste ano.

Uma fonte ligada ao Colorado diz que a oferta foi em torno de 14 milhões de euros (R$ 77,8 milhões pela cotação atual). O time paulista admitiu ter feito a proposta durante o Campeonato Gaúcho, mas com um valor menor. A procura por Maurício partiu antes do acerto do Verdão com o meia Felipe Anderson, atualmente na Lazio, da Itália.

O valor não é o desejado pelo Inter. O colorado tem apenas 50% dos direitos econômicos sobre Maurício. Isto significa que, do total, apenas R$ 38,9 milhões permaneceriam no Beira-Rio. O objetivo é conseguir algo entre 8 milhões e 10 milhões de euros (R$ 44,35 milhões e R$ 55,59 milhões, respectivamente) pelo percentual.

O restante dos direitos está dividido entre Desportivo Brasil (20%), Cruzeiro (25%) e o próprio Mauricio (5%). O clube mineiro, entretanto, fez um acordo com o empresário do jogador, André Cury, que se comprometeu a ceder “créditos futuros” de negociações que envolvam o meia, em virtude de uma dívida.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, afirmou que o clube recebeu propostas na casa dos 30 milhões de euros (R$ 164,4 milhões) por seus jogadores. A revelação aconteceu durante uma reunião do Conselho Deliberativo, em abril. O Colorado planejava arrecadar R$ 135 milhões com negociações, isso antes dos estragos nas estruturas do Beira-Rio e CT Parque Gigante por conta da enchente histórica em Porto Alegre, que são estimados em R$ 35 milhões.

A ligação de Mauricio com o Palmeiras iniciou durante o Pré-Olímpico da Seleção Brasileira. Endrick, jovem jogador palmeirense, postou uma foto com o meia colorado questionando se Maurício iria para o Verdão e um coração verde. Pouco tempo depois, a postagem foi apagada.

O técnico Eduardo Coudet também não se mostra disposto a liberar Maurício. O treinador vê o camisa 27 como uma das principais peças da equipe e fundamental para o time lutar pelas conquistas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Mesmo com a cobrança de parte da torcida colorada desde a expulsão de Maurício diante do Juventude no Gauchão, Coudet tem trabalhado para recuperar o jogador, colocando-o como capitão no empate diante do Atlético-GO, no último jogo da equipe colorada antes das enchentes no Rio Grande do Sul.

O recesso parece ter deixado para trás o incômodo recente das arquibancadas. O meia foi um dos mais assediados pelos fãs no período de treinos no Parque Esportivo da PUCRS.

Do atual grupo, Maurício é o jogador com mais partidas pelo pelo Inter. No Colorado desde 2020, o meia acumula 25 gols em 173 jogos.

