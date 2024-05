Rio Grande do Sul Presidiários de Canoas fabricam casinhas para animais resgatados das enchentes

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Até o momento, já foram entregues 25 unidades fabricadas com mão de obra de seis detentos Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal RS Até o momento, já foram entregues 25 unidades fabricadas com mão de obra de seis detentos (Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal RS) Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal RS

Em frente mobilizada pela Polícia Penal do Rio Grande do Sul, apenados da Pecan I (Penitenciária Estadual de Canoas I) produzem casinhas para abrigar cachorros resgatados. Até o momento, já foram entregues 25 unidades fabricadas com mão de obra de seis presidiários, que são beneficiados com a remição da pena pelo trabalho realizado.

As casinhas fabricadas estão sendo destinadas ao Centro do Bem-Estar Animal, à Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) e aos abrigos temporários vinculados ao Projeto Anjos do Parque. O material para confeccionar as casinhas é adquirido por meio de parcerias com empresas privadas além de entidades protetoras dos animais. Cada abrigo leva em torno de uma hora para ficar pronto.

“Felizmente, a Penitenciária Estadual de Canoas I possui mão de obra prisional qualificada para fabricação de materiais em madeira e pallets. Iremos empenhar todos os esforços possíveis para auxiliar quem está precisando”, destacou a diretora da Pecan I, Camila Tomazetti.

Além das casinhas para os cachorros, a Penitenciária também está fabricando rodos de madeira que serão doados à população afetada pelas chuvas. A confecção do material está sendo realizada exclusivamente para este período e foi possibilitada por meio de doações, por pessoas físicas, de tábuas de eucalipto, parafusos e lixas. Até o momento, já foram fabricados 110 rodos por 16 detentos.

