Esporte Grêmio inicia semanas de treinamentos com foco na Libertadores

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio iniciou os treinamentos visando o retorno da Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira (16). Após o empate em 1 a 1 para o Fortaleza nesse domingo (13), na Arena, o técnico Renato Portaluppi comandou a atividade no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde dessa segunda-feira (14) com a presença do time de transição em um coletivo contra atletas do time principal.

Os jogadores que iniciaram a partida do último domingo (13), realizaram atividades regenerativas na academia do centro de treinamentos. A equipe inicia a viagem para o Chile na manhã desta terça-feira (15). Os jogadores que não estiverem no elenco para o jogo de quarta, irão treinar na parte da manhã no CT.

Sem poder contar com Pepê e Paulo Miranda, suspensos pela briga que aconteceu no Grenal, em março, pela competição continental, o Grêmio também não terá Kannemann, Jean Pyerre, Victor Ferraz e Maicon, que estão fora por lesão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

