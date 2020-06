Grêmio Grêmio inicia sétima semana de treinos enquanto aguarda por definições do futebol

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio iniciou, nesta segunda-feira (15), a sétima semana de treinamentos, enquanto ainda aguarda pela definição da volta do futebol. Nesta manha, seguindo o protocolo médico, os jogadores realizaram atividades com foco na resistência.

Em virtude do avanço da pandemia da Covid-19 no estado, os atletas ainda não podem fazer treinamento com contato físico e, por consequência, as atividades individualizadas abordam mais a parte física. Hoje, a comissão técnica elaborou uma sessão aeróbia, com corridas de vai e vem, focada principalmente na resistência. Os primeiros a treinar foram os goleiros, às 8h30, seguidos pelos grupos C, B, E e D – o último treino começou às 11h15.

Os jogadores voltam a se reapresentar nesta terça-feira. O clube aguarda por novas definições das autoridades sobre o retorno das competições. Ainda, na quinta-feira, haverá uma reunião entre a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e o Governo do RS para tratar de novas alternativas para a disputa de jogos. Já é cogitado que a data de 19 de julho, prevista para o reinício do estadual, seja adiada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio