Esporte A direção do Grêmio dá “aval” para a utilização de André na retomada do futebol

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O centroavante tem contrato com o Tricolor até 2021. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio ainda vive um impasse quanto à situação de André. Mesmo fora dos planos, o Tricolor ainda não encontrou nenhum novo negócio para o atleta e, assim, o centroavante pode ganhar mais uma chance.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, a comissão técnica consultou a direção para a possibilidade de utilização de André quando o futebol retornar. A resposta foi positiva. Desta feita, o jogador poderá ser usado pelo técnico Renato Portaluppi.

Ainda no passado, o Clube deixou claro que o jogador não fazia mais parte dos planos. Contudo, o contrato de André com o Grêmio segue até o final de 2021. Os dirigentes aguardavam por propostas de outros clubes, e elas até chegaram, mas não prosperaram. O Botafogo foi um dos clubes interessados recentemente, mas o atleta recusou. O Sport, ex-clube do centroavante, também demonstrou interesse, mas não teria como arcar com a outra metade dos vencimentos do jogador, na casa dos R$ 400 mil.

Treinos

O Grêmio iniciou, nessa segunda-feira (15), a sétima semana de treinamentos, enquanto ainda aguarda pela definição da volta do futebol. Pela manhã, seguindo o protocolo médico, os jogadores realizaram atividades com foco na resistência.

Em virtude do avanço da pandemia da Covid-19 no Estado, os atletas ainda não podem fazer treinamento com contato físico.

A comissão técnica elaborou uma sessão aeróbia, com corridas de vai e vem, focada principalmente na resistência. Os primeiros a treinar foram os goleiros, seguidos pelos grupos C, B, E e D.

O plantel se reapresenta nesta terça-feira (16).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte