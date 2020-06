Futebol Golden Boy 2020: Tetê, ex-Grêmio, é indicado ao prêmio de melhor jogador sub-21 da Europa

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Foto: (Divulgação/ Shakhtar)

Próximo de conquistar seu terceiro título com a camisa do Shakhtar Donetsk, Tetê tem muitos motivos para comemorar. O jovem, que surgiu nas categorias de base do Grêmio, está entre os 100 indicados para o prêmio Golden Boy 2020, que irá eleger o melhor jogador da categoria sub-21 da Europa.

O atacante do clube ucraniano divide a lista com outros cinco brasileiro indicados pelo jornal “TuttoSport” (ITA). Rodrygo, Vinícius Junior e Reinier, ambos do Real Madrid, Paulinho, do Bayer Leverkusen e Gabriel Martinelli, do Arsenal, são outros jogadores que concorrem à premiação.

Aos 20 anos, em pouco mais de um ano na Ucrânia, Furacão Tetê soma 39 jogos e nove gols marcados. No final de semana, o atleta pode conquistar seu terceiro título de campeão, pelo Campeonato Ucraniano.

O jogador também já conta com novos interessados e pode se transferir para um novo time. Dois clubes do futebol inglês miram contratação do atacante Tetê.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

