Grêmio A pedido de empresário, Grêmio antecipa volta de Jhonata Robert junto ao Cruzeiro

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Jogador será integrado ao Grupo de Transição Foto: (Igor Sales/Cruzeiro) Foto: (Igor Sales/Cruzeiro)

Emprestado ao Cruzeiro, Jhonata Robert está de retorno marcado para Porto Alegre. O Grêmio solicitou o retorno do jogador junto ao clube mineiro. O atleta de 20 anos será integrado ao Grupo de Transição.

De acordo com informações da reportagem da Rádio Grenal, o pedido de volta antecipada surgiu por parte do empresário do atleta, que contatou a direção do Grêmio. A pedida foi atendida pelos dirigentes. O atacante tinha contrato de empréstimo com a Raposa até o final de 2020.

Até a parada das competições, o jogador somou apenas sete jogos e um gol marcado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio