Geromel terá de passar por cirurgia para fixação da fratura. O procedimento será realizado nesta sexta-feira (26), por cirurgião especialista do hospital Moinhos de Vento, com supervisão de um médico do Grêmio. O capitão teve uma atuação segura durante os pouco mais de 30 minutos em campo contra o Estudiantes, na Argentina, em partida válida pela Libertadores.

O lance com o zagueiro aconteceu aos 24 minutos, quando Geromel levou a pior em disputa pelo alto com um atacante adversário. O brasileiro ficou caído no gramado, mas rapidamente se levantou e voltou para o jogo. Ele ainda permaneceu em campo pro alguns minutos, no sacrifício, tirando pelo menos quatro bolas providenciais na defesa, inclusive pelo alto.

Ele foi substituído aos 33 por Rodrigo Ely devido a lesão. Com a ausência de Geromel, o técnico Renato Portaluppi terá que buscar alternativas na defesa. Ely e Gustavo Martins são os principais candidatos a assumir a vaga deixada pelo zagueiro titular

.O Grêmio volta a campo no próximo jogo contra o Bahia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Enquanto o Tricolor Gaúcho busca assumir a liderança do Brasileirão, o Bahia tenta alcançar uma vaga na fase de grupos da Libertadores.