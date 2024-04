Rio Grande do Sul Governo gaúcho abre processo seletivo para contratação emergencial de médicos

24 de abril de 2024

São oferecidas nove vagas em Clínica Geral, Ortopedia, Psiquiatria e Medicina do Trabalho. (Foto: EBC)

Está aberto até 12 de maio o processo seletivo para contratação emergencial de médicos pelo Departamento Central de Perícias e Saúde do Trabalhador, vinculado ao governo gaúcho. São nove vagas para as áreas de Clínica Geral (quatro), Psiquiatria (duas), Medicina do Trabalho (duas) e Ortopedia (uma), todas com remuneração de quase R$ 8 mil por jornada de 40 horas semanais.

Será realizada apenas uma etapa de avaliação, que consiste em prova de títulos acadêmicos (graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado) e comprovação de experiência profissional na atividade pretendida. O critério geral do certame é classificatório.

O procedimento de inscrição, assim como outros detalhes do processo, está disponível em edital que pode ser baixado por meio de link no site planejamento.rs.gov.br.

Requisitos básicos

– Ser brasileiro nato ou gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição Federal, cujo processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições, ou ser estrangeiro em situação regular no território nacional, dentro do prazo das inscrição.

– Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

– Dispor de registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

– Conhecer os tópicos do edital, certificando-se de que são preenchidas todas as exigências.

