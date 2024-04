Economia Petrobras vê conflito de interesses de conselheiros às vésperas de assembleia

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Em dia de eleição, dos 11 conselheiros, quatro representam investidores privados – três deles trabalham para permanecer no comitê. Foto: ABr Em dia de eleição, dos 11 conselheiros, quatro representam investidores privados – três deles trabalham para permanecer no comitê. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acionistas da Petrobras chegam à assembleia geral, prevista para esta quinta-feira (25), com representantes dos sócios privados, os minoritários, divididos e acusados de conflito de interesses. Em dia de eleição, dos 11 conselheiros, quatro representam investidores privados – três deles trabalham para permanecer no comitê.

No caso de dois deles – o advogado Marcelo Gasparino e o investidor Juca Abdalla –, o Comitê de Pessoas e de Elegibilidade da Petrobras levantou conflito de interesses e recomendou que eles limitem suas atuações no comando da estatal.

Presente no conselho de quatro das maiores empresas do País – Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Eletrobras – o advogado Marcelo Gasparino é membro do comitê desde 2022. O Comitê de Pessoas e de Elegibilidade levantou problemas sobre o advogado ocupar o conselho de administração da Petrobras e da Eletrobras simultaneamente, tendo em vista os planos das duas companhias em investir na transição energética e no setor elétrico – a Petrobras deseja desenvolver a geração de energia eólica offshore (em alto-mar).

O assunto subiu e foi levado ao Conselho de Administração em votação na última sexta-feira, 19. Com exceção do próprio Gasparino, de Abdalla (que se absteve) e do presidente do comitê, Pietro Mendes, os demais oito conselheiros concordaram com a avaliação do comitê e mantiveram a recomendação para que ele deixe o conselho da Eletrobras.

Caso não o faça, medidas de mitigação do conflito foram elencadas pelo próprio Comitê de Pessoas: que Gasparino não tenha acesso ou tome parte de pautas envolvendo os planos estratégicos da Petrobras no que diz respeito à transição energética e energia elétrica.

