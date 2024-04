Rio Grande do Sul Em menos de três meses, Rio Grande do Sul já acumula 102 mortes por dengue

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Número supera em quase 55% o recorde anual do Estado. (Foto: EBC)

A confirmação oficial de mais cinco mortes elevou nessa quarta-feira (23) para 102 o número de casos fatais da dengue no Rio Grande do Sul desde 31 de janeiro, época do primeiro óbito de um gaúcho pela doença em 2024. Em menos de três meses, o Estado já supera em quase 55% o seu recorde anual (66 falecimentos em 2022).

Conforme estatística da Secretaria Estadual da Saúde (SES), as vítimas mais recentes tinham 40, 49, 76, 79 e 89 anos, respectivamente nas cidades de Santa Rosa, Frederico Westphalen, Rolante, Tapera e Alvorada. Todas sofriam de comorbidades (não especificadas) com potencial de agravamento do quadro de saúde de quem é picado pelo inseto transmissor.

Em números arredondados, quase 83 mil mil gaúchos já receberam teste positivo para a doença neste ano, sendo que aproximadamente 70 mil foram contaminados pelo mosquito Aedes Aegypti dentro do próprio Estado. Outros 29 mil casos suspeitos são investigados.

Santa Rosa concentra a maioria das notificações (10.106). Na sequência aparecem São Leopoldo (8.174), Novo Hamburgo (7.374), Tenente Portela (3.734), Três Passos (3.490), Frederico Westphalen (2.230) e Três de Maio (2.123).

Óbitos por cidade

– São Leopoldo: 15 mortes.

– Novo Hamburgo: 11 mortes.

– Santa Rosa: 9 mortes.

– Frederico Westphalen: 6 mortes.

– Tenente Portela: 6 mortes.

– Três de Maio: 6 mortes.

– Canoas: 5 mortes.

– Três Passos: 4 mortes.

– Cruz Alta: 3 mortes.

– Giruá: 2 mortes.

– Independência: 2 mortes.

– Porto Alegre: 2 mortes.

– Alvorada: 1 morte.

– Araricá: 1 morte.

– Braga: 1 morte.

– Cachoeirinha: 1 morte.

– Capão da Canoa: 1 morte.

– Carazinho: 1 morte.

– Cerro Largo: 1 morte.

– Crissiumal: 1 morte.

– Doutor Maurício Cardoso: 1 morte.

– Esteio: 1 morte.

– Gravataí: 1 morte.

– Iraí: 1 morte.

– Ijuí: 1 morte.

– Ivoti: 1 morte.

– Lajeado: 1 morte.

– Maçarambá: 1 morte.

– Palmitinho: 1 morte.

– Pelotas: 1 morte.

– Porto Lucena: 1 morte.

– Redentora: 1 morte.

– Rolante: 1 morte.

– Santa Cruz do Sul: 1 morte.

– Santana do Livramento: 1 morte.

– Santo Augusto: 1 morte.

– São Borja: 1 morte.

– São Luiz Gonzaga: 1 morte.

– Tapera: 1 morte.

– Teutônia: 1 morte.

– Vicente Dutra: 1 morte.

– Vista Alegre: 1 morte.

– Vista Gaúcha: 1 morte.

(Marcello Campos)

