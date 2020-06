Grêmio Matheus Henrique lamenta jogos sem a presença de público e se diz ansioso por volta do Gauchão

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Já na sétima semana de treinos, o volante Matheus Henrique não esconde a ansiedade maior pelo retorno das competições. Mas neste aspecto, o jogador lamenta a situação da volta do futebol sem a presença dos torcedores nos estádios.

“O atleta quer estar sempre jogando. No início, foi mais difícil ficar afastado. Mas estamos cientes do que está acontecendo. Estamos muito ansiosos pelo retorno do Gauchão. Queremos atuar logo”, declarou o atleta do Grêmio em entrevista aos canais oficiais do clube. Ainda não há uma data oficial para o retorno do Estadual. A expectativa é que possa ter andamento novamente na segunda metade de julho. A questão será debatida em reunião nesta quinta-feira entre Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e Governo do RS.

Em meio à pandemia, mesmo com a volta dos jogos, não se deve ter presença dos torcedores nos estádios neste primeiro momento. Algo que é lamentado por Matheus Henrique, mas que aponta uma situação “positiva” neste cenário.

“Jogar sem torcida contra o São Luiz foi complicado. Vamos voltar assim e sabemos que será complicado. Mas, mesmo assim, queremos que o futebol volte logo. O lado bom de não ter torcida é que facilita na comunicação com o Renato (Portaluppi) e com os companheiros. Mas é ruim não ter torcida. Futebol é um espetáculo, como o teatro, precisamos dos nossos torcedores”, apontou o volante do Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

