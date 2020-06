Esporte Nova reunião entre FGF e governo do Estado será realizada na próxima quinta-feira

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Na primeira ocasião, há cerca de um mês, o presidente Luciano Hocsman reuniu-se com o governador Eduardo Leite. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Na primeira ocasião, há cerca de um mês, o presidente Luciano Hocsman reuniu-se com o governador Eduardo Leite. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O novo encontro entre a direção da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) e o governo do Estado já tem data para ocorrer. A reunião, prevista inicialmente para esta segunda-feira (15), será realizada na tarde da próxima quinta-feira (18), na Casa Civil.

Será o terceiro compromisso oficial entre as partes para alinhar protocolos de segurança e discutir a viabilidade de retorno das competições. Na primeira ocasião, há cerca de um mês, o presidente Luciano Hocsman reuniu-se com o governador Eduardo Leite. No início da semana, o novo secretário do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Francisco Vargas, esteve na sede da FGF.

O Gauchão Ipiranga 2020 e a Divisão de Acesso 2020 estão suspensos desde 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus. A disputa da Segunda Divisão tinha início previsto para 5 de abril.

Divisão de Acesso suspensa até agosto

Em videoconferência realizada nesta segunda-feira (15), os representantes da Divisão de Acesso decidiram, por unanimidade, pela manutenção da suspensão da competição até agosto. A medida corrobora a decisão de abril, tomada também em reunião virtual entre os clubes e a diretoria da Federação Gaúcha de Futebol.

Não há, no entanto, uma definição de data para o reinício do campeonato. A FGF reitera que a liberação de qualquer atividade esportiva está condicionada ao aval dos órgãos governamentais e autoridades sanitárias.

Apenas três rodadas da fase classificatória da divisão foram disputadas. Ao todo, estima-se que sejam necessárias 20 datas no formato atual para a conclusão do campeonato.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte