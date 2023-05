Grêmio Grêmio inicia venda de ingressos para o clássico GreNal na Arena pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Arquibancada Norte não estará disponível para o clássico do Brasileirão Foto: Portal O Sul Arquibancada Norte não estará disponível para o clássico do Brasileirão (Foto: O Sul) Foto: Portal O Sul

O Grêmio começou nesta terça-feira (16) a venda de ingressos para o clássico GreNal 439, na Arena, no domingo (21), às 18h30min, pelo Brasileirão. As modalidades que garantiram o bilhete na tarde desta terça foram: Sócio Torcedor Diamante e Ouro pelo site da Arena com limite de um ingresso com o desconto.

Para os torcedores do Grêmio, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 230. Por determinação do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol), o setor da arquibancada Norte não estará disponível.

Para os torcedores do Inter, o ingresso é de R$ 90. A forma como será comercializada os ingressos da torcida visitante ainda não foi divulgada.

