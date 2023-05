Acontece Incentivando a produção leiteira, Cotribá patrocina Circuito Exceleite 2023

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Uma das etapas será durante a 17ª Fenasul e 44ª Expoleite, que ocorre de 17 a 21 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Alinhada à sua estratégia de incentivo e valorização da produção leiteira gaúcha, a Cotribá é uma das patrocinadoras do Circuito Exceleite. A iniciativa é realizada em diferentes etapas ao longo do ano, numa promoção da Gadolando – Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, com premiação Ouro, Prata e Bronze nas categorias Vacas em Pista, Vacas de Produção e Suprema Exceleite.

O animal Ouro da categoria Suprema Exceleite será o grande vencedor do circuito e seu proprietário ganhará um veículo como prêmio. Em torno de 30 animais estão participando da atual competição, de diferentes propriedades do estado, e a classificação leva em conta a pontuação em concursos leiteiros e morfológicos de pista em uma exposição ranqueada no interior e, obrigatoriamente, na Expoleite e Expointer, onde é entregue a premiação final.

A Cotribá fez a doação de um veículo, que será entregue ao vencedor do Circuito. O presidente da Cotribá, Celso Leomar Krug, destaca que, ao apoiar e divulgar a competição, a cooperativa oferece uma nova oportunidade de seus associados valorizarem seus animais dentro de cada propriedade, incentivando a produção e trazendo mais retornos positivos para seus negócios. “Há muitos anos a Cotribá é incentivadora da Gadolando, somos parte da entidade e muitos de nossos associados já fizeram seu registro na associação, justamente por entenderem a sua importância e de todos seus benefícios, como a proteção do patrimônio, a melhora genética do rebanho e maior lucratividade no dia a dia”, complementa.

A cooperativa estará na 17ª Fenasul e 44ª Expoleite também com suas equipes das áreas técnica e comercial para divulgar os diferenciais das rações Cotribá para os produtores que buscam alcançar altos índices de produtividade no rebanho leiteiro. Ainda irá mostrar as coleiras de monitoramento de rebanho da startup Cowmed, que registram e interpretam o comportamento das vacas captado pelas coleiras 24 horas por dia. Produtores da Cotribá também estão participando do Circuito Exceleite.

Bônus do Leite

Em abril, a cooperativa fez a entrega do Bônus em Dobro da Cotribá/CCGL, contemplando o Bônus do Leite, referente ao compartilhamento dos lucros da indústria, mais o Bônus da Ração, que é um benefício exclusivo dos associados da cooperativa. O pagamento referente ao leite entregue ao longo do ano de 2022 beneficiou um total de 163 produtores do Estado, em um valor de R$ 1,328 milhão em Bônus do Leite, chegando a uma média de R$ 13 mil por produtor, além de um total de 252 toneladas de ração entre todos os beneficiados.

Os valores são creditados no Cartão do Produtor que, desde 1º de maio de 2023, pode ser usado, também, como um cartão de crédito para compras feitas diretamente nas lojas da cooperativa. O cartão com limite de crédito pré-aprovado será de uso exclusivo dos produtores de leite e os valores disponíveis serão correspondentes a 50% da média do faturamento de cada trimestre. A intenção é oferecer mais agilidade para as compras feitas na Cotribá.

