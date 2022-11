Grêmio Grêmio insiste em Pepê e tenta negociar com o Cuiabá pelo jogador

30 de novembro de 2022

Meio-campista Pepê manifesta o desejo de atuar pelo Tricolor Foto: Reprodução/Cuiabá Meio-campista manifestou desejo de atuar pelo Tricolor (Foto: Reprodução/Cuiabá) Foto: Reprodução/Cuiabá

O Grêmio tenta a contratação do volante Pepê, do Cuiabá, ex-Flamengo. O Tricolor insistiu nas negociações para ter o jogador, que já manifestou interesse de atuar no clube gaúcho na temporada de 2023.

Mesmo com o desejo do jogador, o Cuiabá não quer liberar o atleta e faz jogo duro na negociação. As conversas estão ocorrendo diretamente entre as duas diretorias. No momento não existe nenhum acerto entre o clube e o jogador.

O Tricolor quer contratar mais de um reforço para este setor. Depois de encaminhar a contratação de Cristaldo, do Huracán, o clube ainda trabalha com a possível contratação de Carballo, do Nacional, além do Pepê.

O jogador de 24 anos chegou ao Cuiabá, em 2021. É considerado titular absoluto e peça importante nas campanhas de 2022 e 2021. Ao todo, Pepê tem 77 jogos e cinco gols marcados.

