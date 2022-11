Inter Taison não tem seu futuro certo e Inter espera reapresentação para resolver pendências

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O camisa 7 (foto) perdeu espaço na hierarquia para Alan Patrick e Mauricio Foto: Ricardo Duarte/Inter O camisa 7 perdeu espaço na hierarquia para Alan Patrick e Mauricio (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a reapresentação chegando, o assunto Taison volta a ser comentado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A renovação com o jogador do Inter não é tratada como prioridade pela direção do clube. O meia será procurado para conversar apenas depois da reapresentação do elenco colorado, que acontece no dia 14 de dezembro.

O Colorado estipulou outros objetivos antes de discutir o futuro do meia-atacante. A compra do atacante Wanderson, negociação com o Shaktar por Vitão e buscar reforços para a temporada de 2023. Outros negócios que podem ser realizados se referem nas vendas de Johnny e Edenilson.

Taison está livre no mercado para assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas não deve ser a tendência. No momento, não existe nada oficial pelo meia de 34 anos. O camisa 7 perdeu espaço na hierarquia para Alan Patrick e Mauricio e isso cria dúvidas em relação ao custo-benefício.

Taison completou 200 jogos na última partida do Brasileirão. Em 2008, 2009, 2010, 2021 e 2022 marcou 44 gols e conquistou uma Libertadores, uma Sul-Americana e dois estaduais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter