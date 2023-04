Ronald disputou 11 partidas no Campeonato Gaúcho pelo Caxias, cinco delas como titular, sem marcar nenhum gol ou assistência. Como ele é jogador do Grêmio, o garoto não participou nem do jogo de ida e nem de volta das finais do Gauchão. Wesley disputou nove partidas, nenhuma como titular, marcando dois gols.

Wesley tem 20 anos e seu contrato até o final de 2024. Já Ronald tem 21 anos e seu vínculo é válido até o final de 2023.

Veja o comunicado do Grêmio