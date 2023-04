Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul: Secretaria da Agricultura realiza vigilância ativa contra influenza aviária na Lagoa Mirim

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Operação ocorreu em parceria com a Marinha do Brasil e o Ibama. Foto: Divulgação/Seapi Operação ocorreu em parceria com a Marinha do Brasil e o Ibama. (Foto: Divulgação/Seapi) Foto: Divulgação/Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fiscais estaduais agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) realizaram, na quarta e na quinta-feira (12 e 13), uma vigilância ativa contra influenza aviária na Lagoa Mirim. A operação embarcada ocorreu em parceria com a Marinha do Brasil e o Ibama. Foram percorridos cerca de 100 quilômetros: 80 entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí (na quarta), e 20 entre Arroio Grande e Rio Grande (na quinta). Não houve registro de aves mortas.

De acordo com a supervisora regional de Pelotas, fiscal estadual agropecuário e médica veterinária Liége Araújo, a ideia era percorrer a costa para observar as aves. “Visualizamos poucas delas, e todas estavam sadias. Isso é bastante positivo, pois indica que não há a presença do vírus da influenza aviária na região”, explica Liége.

“Depois de Santa Vitória do Palmar, descemos a Lagoa em direção ao Uruguai pela divisa com o Brasil e voltamos mais perto da costa. Também não avistamos aves mortas”, conta a fiscal estadual agropecuário Cristina Trein.

Dados

O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul já acumula 1.545 ações de vigilância ativa desde janeiro de 2023, com estimativa de 1,03 milhão de aves observadas; além de 921 ações de educação sanitária, com alcance estimado de 386 mil pessoas. Nas ações de vigilância ativa, foram registrados três casos suspeitos, todos já descartados.

A vigilância passiva recebeu 59 notificações de casos suspeitos, com colheita de amostras em 12 dessas ocorrências. Todos os laudos foram negativos para influenza aviária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-secretaria-da-agricultura-realiza-vigilancia-ativa-contra-influenza-aviaria-na-lagoa-mirim/

Rio Grande do Sul: Secretaria da Agricultura realiza vigilância ativa contra influenza aviária na Lagoa Mirim

2023-04-14