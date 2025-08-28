Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Grêmio Grêmio intensifica a preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Dodi e Carlos Vinícius voltam a ficar à disposição após suspensão, reforços importantes para o duelo no Maracanã

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Dodi e Carlos Vinícius voltam a ficar à disposição após suspensão, reforços importantes para o duelo no Maracanã. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio segue firme em sua preparação para o confronto contra o Flamengo, marcado para este domingo (31), às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a uma sequência de resultados irregulares, o Tricolor Gaúcho busca ajustes técnicos e físicos para encarar o líder da competição fora de casa.

Nesta quarta-feira (28), o elenco se reuniu no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para mais uma sessão de treinamentos sob o comando de Mano Menezes. A comissão técnica priorizou atividades voltadas à explosão muscular, agilidade e tomada de decisão em espaços reduzidos — com foco especial na evolução ofensiva, setor que tem sido alvo de críticas nas últimas rodadas.

Os jogadores participaram de dinâmicas em minicampo, alternando entre troca de passes e finalizações rápidas. A movimentação foi acompanhada de perto pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance, que monitora os dados físicos dos atletas para garantir o melhor rendimento possível no duelo contra o Rubro-Negro.

Além dos treinos táticos, o Grêmio também trabalha com retornos importantes. O volante Dodi e o atacante Carlos Vinícius voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Balbuena e o meia Riquelme seguem como desfalques por lesão, com o paraguaio fora até 2026.

O técnico Mano Menezes reconhece o desafio de enfrentar o Flamengo no Maracanã, especialmente após a goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória. “Vamos enfrentar um dos melhores elencos do país, mas temos capacidade de competir”, afirmou o treinador, que aposta na organização tática e na força coletiva para surpreender o líder do Brasileirão.

O elenco gremista ainda tem mais duas sessões de treino antes da viagem ao Rio de Janeiro. A expectativa é de que Mano defina a escalação apenas no sábado (30), após avaliar o desempenho dos atletas e as condições físicas de cada jogador.

Paulo Caleffi comenta a desistência de Marcelo Marques no Grêmio
Revista "The Economist" diz que julgamento de Bolsonaro é "lição de democracia" para os Estados Unidos
