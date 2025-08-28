Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Paulo Caleffi comenta a desistência de Marcelo Marques no Grêmio

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Com a saída de Marcelo Marques, Paulo Caleffi (foto) volta a ser cotado nos bastidores

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Com a saída de Marcelo Marques, Paulo Caleffi volta a ser cotado nos bastidores, e pode retomar o projeto que incluía ídolos como Danrlei e Maicon no futebol. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O ambiente político do Grêmio ganhou novos contornos nesta semana com a surpreendente desistência de Marcelo Marques da corrida presidencial do clube. O anúncio foi feito ao vivo durante o programa Sala de Redação e pegou muitos torcedores e dirigentes de surpresa — especialmente após Marques ter protagonizado um dos movimentos mais significativos da atual gestão: a aquisição da gestão da Arena do Grêmio, repassando-a ao clube.

A saída de Marques do processo eleitoral provocou reações imediatas. Entre elas, a manifestação pública de Paulo Caleffi, ex-vice-presidente de futebol e também ex-pré-candidato à presidência.

Em publicação nas redes sociais, Caleffi evitou juízos de valor, mas fez questão de reconhecer o gesto de Marques como um marco importante para o futuro do clube. “Quero registrar a minha solidariedade a quem realizou um gesto grandioso para com o Grêmio”, escreveu.

Caleffi havia retirado sua candidatura justamente após o anúncio da compra da Arena por Marques, indicando que o movimento mudava o eixo da disputa interna. Agora, com a desistência de Marques, há especulações sobre uma possível reentrada de Caleffi na corrida presidencial — especialmente porque seu nome já contava com apoio de setores da torcida e de ídolos como Danrlei e Maicon, cotados para integrar seu projeto de futebol.

A movimentação nos bastidores é intensa. Os grupos políticos têm até esta sexta-feira (29) para inscrever suas chapas para a eleição do Conselho Deliberativo, marcada para setembro. Essa etapa é decisiva, pois define os conselheiros que terão direito a voto na eleição presidencial, prevista para ocorrer entre novembro e dezembro.

A indefinição sobre os candidatos e os rumos da gestão da Arena colocam o torcedor gremista em estado de alerta. A expectativa é de que os próximos dias tragam novos desdobramentos, com possíveis alianças, reconfiguração de chapas e até o surgimento de novos nomes na disputa.

Enquanto isso, o clube segue em meio à temporada esportiva, tentando equilibrar os desafios dentro e fora de campo. A política, como sempre, promete ser um jogo à parte — e tão disputado quanto os clássicos da Arena.

