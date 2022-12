Grêmio Grêmio irá rescindir contrato com o meia Jean Pyerre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Formado na base do Grêmio, Jean Pyerre deixa o clube após quatro temporadas no elenco principal Foto: Reprodução/Grêmio Formado na base do Grêmio, Jean Pyerre deixa o clube após quatro temporadas no elenco principal. (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

Depois de quatro temporadas, o Grêmio encaminhou os papeis para uma rescisão de comum acordo com o meia-campista Jean Pyerre. Após o empréstimo ao Avaí, de Santa Catarina, o jogador retornaria automaticamente para o clube gaúcho.

Antes do retorno do jogador, as duas partes decidiram pelo fim de contrato. Apesar de já estar acordados entre ambos, os termos ainda devem ser colocados no papel e depois oficializados. O jogador tinha contrato até o fim da temporada de 2023.

Nas categorias de base, Jean era um dos nomes mais bem citados com um grande potencial. Ao subir para o profissional, teve altos e baixos no clube. Em 2019, acabou assumindo uma vaga no time titular. Na temporada de 2020 e 2021 ficou oscilando entre titular e reserva na equipe.

Na temporada de 2022, o jogador foi negociado com o Giresunspor, da Turquia. Nos exames admissionais, foi constato um tumor no testículo. O clube, no entanto, não cumpriu o acordo e acabou tento que pagar ao jogador pois foi condenado pela FIFA. O meia voltou ao Brasil, passou por cirurgia e foi emprestado ao Avaí. Jean Pyerre deixa o clube após quatro temporadas no elenco principal. Ele disputou 141 jogos, com 22 gols marcados.

