Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

A carga destinada à torcida do Tricolor gaúcho é de 32,9 mil ingressos Foto: Lucas Uebel/Grêmio A carga destinada à torcida do Tricolor gaúcho é de 32,9 mil ingressos (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Até o momento, o Grêmio já garantiu a venda de 7,5 mil ingressos para a partida decisiva contra o Estudiantes-ARG pela Libertadores. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, não deverá receber nenhum jogo enquanto estiver em processo de limpeza e recuperação. Portanto, o duelo do próximo sábado (8), será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19h (de Brasília).

A venda para o público geral abriu nesta terça-feira (4), às 14h. A carga destinada à torcida do Tricolor gaúcho é de 32,9 mil ingressos. Os ingressos serão vendidos nos canais online e oficiais do Grêmio até o dia da partida, às 19h, conforme disponibilidade.

Confira os valores para Grêmio x Estudiantes-ARG:

Sócios do Grêmio com eventuais dúvidas sobre a aquisição de ingressos podem entrar em contato pelo WhatsApp (51) 3218-2000.

Mais informações em gremio.net.

2024-06-04