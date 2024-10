Grêmio Grêmio lança nota oficial sobre suposto caso de injúria racial de torcedor do Inter durante o Gre-Nal

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio se manifestou sobre suposto crime de injúria racial vindo de torcedor do Inter Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio se manifesta sobre suposto crime de injúria racial vindo de torcedor do Inter. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante o clássico Gre-Nal, que ocorreu no último sábado (19), no Beira-Rio, em Porto Alegre, uma imagem que mostra um torcedor do Inter fazendo gestos que podem ser considerados crimes de injúria racial contra a torcida do Grêmio.

No domingo (20), o “Observatório da Discriminação Racial no Futebol” informou que vai monitorar o caso e analisar os acontecimentos.

Confira a nota oficial do Grêmio

“O Grêmio tomou conhecimento de uma imagem feita no último sábado, durante o clássico Gre-Nal, que mostra um torcedor da torcida adversária fazendo gestos em direção à torcida Tricolor que podem configurar o crime de injúria racial.

Durante o domingo, a organização “Observatório da Discriminação Racial no Futebol” se manifestou informando que vai monitorar os desdobramentos do caso. O Grêmio defende que o fato seja investigado pelos órgãos competentes, para que seja devidamente esclarecido, e eventuais medidas cabíveis sejam tomadas.

O Grêmio repudia qualquer ato discriminatório, como vem fazendo ao longo da sua história, e vai atuar sempre em benefício da inclusão e da verdade dos fatos. E desde já manifesta solidariedade com os torcedores que possam ter sofrido discriminação”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-lanca-nota-oficial-sobre-suposto-caso-de-injuria-racial-de-torcedores-do-inter-durante-gre-nal/

Grêmio lança nota oficial sobre suposto caso de injúria racial de torcedor do Inter durante o Gre-Nal

2024-10-21