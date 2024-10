Grêmio Grêmio tem dois desfalques para a partida contra o Atlético-GO pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Dodi e Diego Costa não jogarão contra o Atlético-GO em próxima rodada do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Dodi e Diego Costa não jogarão contra o Atlético-GO em próxima rodada do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na tarde do último sábado (19), durante a derrota para o Inter, dois jogadores do Grêmio foram advertidos com seu terceiro cartão amarelo e estão fora da partida contra o Atlético-GO neste sábado (26), às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Dodi, volante gremista, recebeu o cartão após falta cometida em Alan Patrick e deve ser substituído por Pepê na próxima partida. Diego Costa, que entrou na metade do segundo tempo, recebeu o amarelo com menos de 10 segundos em campo, após “encontrão” com Bruno Gomes. Apesar de desfalque, o centroavante não vem sendo titular na equipe Tricolor.

O Grêmio, ainda travado na 12° posição do Campeonato Brasileiro, viu sua diferença na pontuação diminuir em relação a zona de rebaixamento. O Tricolor está com 35 pontos e o Corinthians, primeiro na zona de perigo, com 32 pontos.

