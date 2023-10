Grêmio Grêmio lança o seu primeiro time de Esports

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

O clube gaúcho anunciou o início de sua história no esporte eletrônico com grandes nomes do EA Sports FC Foto: Divulgação/Grêmio O clube gaúcho anunciou o início de sua história no esporte eletrônico com grandes nomes do EA Sports FC (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio vai começar a também ser representado nos gramados virtuais. O universo dos esportes eletrônicos agora terá o clube gaúcho sempre presente através do Grêmio Esports. Em parceria inédita, a gestão deste novo desafio será realizada pela SPQR Brasil Team, uma das principais organizações de FIFA da América do Sul. A empresa passará a ter a licença dos direitos do Tricolor para a nova modalidade.

O Grêmio Esports planeja expandir sua atuação para outras modalidades futuramente, como Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends, Free Fire, Rainbow Six Siege e outros jogos. O objetivo é levar o espírito copero e peleador para o esporte eletrônico, uma modalidade que vive de histórias marcantes.

Para o CEO do Clube Márcio Ramos, a entrada do Grêmio nesse mercado indica a determinação da instituição em diversificar suas frentes de negócios, integrando um nicho que segue em franca expansão, além da possibilidade de atrair novos fãs, unindo o campo virtual ao real. O CEO do projeto, Rodrigo Fioravante, afirmou que essa é uma oportunidade para construir um legado especial com as cores do tricolor.

O contrato entre a SPQR Brasil Team e o Grêmio tem duração de cinco anos, com renovação automática por mais cinco temporadas, de acordo com metas pré-estabelecidas. O projeto será acompanhado em conjunto por responsáveis do Clube. O Grêmio Esports buscará seus próprios patrocinadores e parceiros, tornando-se uma modalidade autossustentável que não dependerá financeiramente do futebol.

O Grêmio Esports estará presente nos qualificatórios e nas disputas das primeiras competições do EAFC no Playstation 5. A equipe também terá um stand no BGS (Brasil Game Show), o maior evento de games da América Latina, para apresentar a nova marca. O evento será em São Paulo, a partir desta quarta-feira, dia 11 de outubro.

Sobre o Grêmio Esports

Fundado em 2023, o Grêmio Esports é a equipe oficial de esportes eletrônicos do Grêmio, um dos maiores e mais tradicionais clubes de futebol do Brasil. A equipe atuará em diversas modalidades para levar o espírito Imortal do Tricolor ao cenário digital, buscando sempre a excelência, a paixão e a inovação.

2023-10-11