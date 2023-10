Inter Brigada Militar investiga caso de agressão a torcedora do Inter contra o Fluminense

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

O problema entre a torcedora e a Brigada Militar aconteceu antes da partida contra o Fluminense pela Libertadores Foto: Brigada Militar O problema entre torcedor e a Brigada Militar aconteceu antes da partida contra o Fluminense pela Libertadores (Foto: Brigada Militar) Foto: Brigada Militar

Antes da partida contra o Fluminense, na última quarta-feira (04), no estádio Beira-Rio, uma torcedora do Inter alegou que foi agredida durante uma detenção diante da BM (Brigada Militar). Agora, a Corregedoria-Geral da BM abriu uma investigação para analisar o caso.

A torcedora colorada diz que foi agredida pelos policiais quando estava sendo abordada em meio a uma briga no portão 7 do estádio colorado. Segundo relatos da torcedora, a mesma teria recebido um golpe no braço direito.

Após cair no chão, a torcedora foi perguntada se já tinha sido “fichada”, seguido de “Agora vai ser”. Após as falas, a moradora de São Paulo foi levada para o Juizado do Torcedor onde ficou até a madrugada e não conseguiu assistir a partida.

No dia seguinte, ela registrou Boletim de Ocorrência, retornou para São Paulo e realizou exames no Hospital Albert Sabin. Não houve fratura no braço direito.

