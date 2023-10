Grêmio Volante do Grêmio revela que jogou o GreNal com dores

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

O jogador será desfalque na rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogador será desfalque na rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O volante do Grêmio Carballo revelou um pedido para ser desconvocado pela seleção do Uruguai na próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Em entrevista à rádio Carve Deportiva, do Uruguai, o volante gremista disse que jogou o GreNal de domingo (08) com dores e totalmente medicado. Além disso, o atleta soube após o clássico que estava convocado pelo técnico Marcelo Bielsa. Com problema físico, disse que não teria condições de jogar pela seleção.

“Domingo terminei o jogo [GreNal] e soube que estava convocado. Fui sincero e disse que não estava em condições, embora sempre queira estar. Me dei conta que não podia correr”, falou Carballo.

No GreNal 440, o volante foi titular, mas substituído pelo técnico Renato Portaluppi ainda no intervalo. Pela seleção uruguaia, Carballo atuou na primeira janela das Eliminatórias, nos duelos com Chile e Equador, em setembro.

