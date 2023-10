Inter Inter divulga os bastidores da vitória no GreNal

Imagens mostram a remobilização colorada após eliminação na Libertadores. Na foto, o meia Alan Patrick Foto: Ricardo Duarte/Inter Imagens mostram a remobilização colorada após eliminação na Libertadores (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Como de costume, o Inter divulgou os bastidores da sua vitória no GreNal deste domingo (08), quando o Colorado venceu o Grêmio por 3 a 2. No vídeo divulgado pelo clube gaúcho, nesta terça-feira (10), é possível ver os fortes discursos dos líderes do vestiário.

O técnico Eduardo Coudet, o zagueiro Mercado, o volante Gabriel, o goleiro Rochet e o meia Alan Patrick foram os principais nomes do discurso motivador no Colorado.

“Quando a cabeça não pode mais, o coração joga”, disse o arqueiro uruguaio no vestiário do estádio Beira-Rio.

Nas imagens divulgadas também é possível ver Rochet com uma espécie de tala ou curativo na região da costela. Após o confronto da 26ª rodada do Brasileirão, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, revelou que o uruguaio sofreu uma fissura em uma das costelas.

