Grêmio Grêmio lança os novos uniformes em comemoração aos 120 anos do clube

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A pré-venda da nova camisa oficial 1 do Grêmio já iniciou na loja virtual Foto: Divulgação/Grêmio A pré-venda da nova camisa oficial 1 do Grêmio já iniciou na loja virtual (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na temporada de 2023, o Grêmio completa 120 anos de história. Para a comemoração, a Umbro homenageou com um novo uniforme oficial do Tricolor lançado nesta quarta-feira (12).

O centroavante uruguaio Luis Suárez, o lateral Reinaldo, o meia Vina, a zagueira Pati Maldaner e a atacante Caty estrelam a campanha desenvolvida pela marca inglesa junto ao Imortal.

O primeiro símbolo que representou os jogadores e torcedores do Grêmio também é destacado na barra inferior da camisa em uma etiqueta branca e azul celeste que inclui os anos 1903 e 2023 além do 120 que identifica a idade que o Clube completará no próximo dia 15 de setembro.

Para completar o uniforme Tricolor, a Umbro apresentou calções pretos com detalhes em azul e meiões brancos com a logo da marca inglesa também em azul. Opções de calções brancos e meiões pretos também foram desenvolvidos para serem utilizados a depender do adversário.

A pré-venda da nova camisa oficial 1 do Grêmio já iniciou na loja virtual. A venda física inicia na GrêmioMania Megastore nesta quinta-feira (13), a partir das 9h.

Confira a tabela de preços

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-lanca-os-novos-uniformes-em-comemoracao-aos-120-anos-do-clube/

Grêmio lança os novos uniformes em comemoração aos 120 anos do clube

2023-04-12