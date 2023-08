Grêmio Grêmio lança terceiro uniforme

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Nova camisa preta tem selos exclusivos celebrando os 120 anos do clube Foto: Divulgação/Grêmio Nova camisa preta tem selos exclusivos celebrando os 120 anos do clube. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio lançou a sua terceira camisa nesta quarta-feira (23). Em parceria com a Umbro Brasil, a camisa é toda preta atendendo ao desejo de alguns torcedores. O novo produto apresenta a cor preta, com detalhes em marca d’água, com formas intercaladas com o nome “Grêmio” entre si.

Além disso, a camisa carrega detalhes em azul, tanto no ombro e na gola, como também nos patrocínios, nome, número e, inclusive, um detalhe no símbolo do clube gaúcho, formado apenas por traços em azul com fundo preto.

O calção também é azul com detalhes pretos nas laterais reforçando o contraste e o design moderno da camisa, que relembra as “noites coperas” que o Grêmio já enfrentou.

A nova camisa oficial do Grêmio começa a ser vendida pelo site oficial do Tricolor e pelo e-commerce da Umbro Brasil a partir desta quarta. Na quinta-feira (24), as vendas iniciam nas lojas físicas da GrêmioMania. Estão disponíveis versões masculina e feminina, assim como as opções “Atleta” e “Classic”.

Veja o vídeo de lançamento

