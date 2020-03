Grêmio Grêmio mantém confiança em atuar na Arena contra a Universidad Católica

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

No mesmo 21 de abril, tem show agendado da banda de rock Metallica Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

O conflito de datas envolvendo um show e o compromisso pela Copa Libertadores segue em pauta no Grêmio. A direção do tricolor, contudo, reafirma que quer atuar na Arena, no dia 21 de abril, contra a Universidad Católica. No mesmo dia, o estádio já tem agendado a apresentação da turnê mundial WorldWired da banda de rock Metallica.

“Joga na Arena. A Arena está encaminhando esse assunto. Nós já comunicamos que queremos jogar no dia 21 (abril). É ela quem tem que dar as notícias e ela é quem precisa publicizar essas coisas”, afirmou o presidente Romildo Bolzan Jr.

A declaração do mandatário ocorreu no desembarque da delegação nesta quarta-feira, após a estreia na fase de grupos, contra o América de Cali. A vitória por 2 a 0 foi comemorada, principalmente pelo fator fora de casa na arrancada da Libertadores: “Uma bela vitória. Uma vitória consistente, em um jogo que o Grêmio mostrou muitas virtudes. Eu acho que foi um bom começo”.

Agora, tudo passa a ser Grenal na competição sul-americana. O clássico já ocorre na próxima quinta-feira (12), na Arena. Antes disso, o time tricolor tem compromisso contra o Pelotas, no domingo, na Boca do Lobo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

