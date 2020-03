Rio Grande do Sul Governo federal vai repassar R$ 2 milhões para plantio de forragem no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

O objetivo é beneficiar os agricultores familiares, que enfrentam uma forte estiagem Foto: Divulgação O objetivo é beneficiar os agricultores familiares, que enfrentam uma forte estiagem. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo federal vai destinar R$ 2 milhões para o Programa de Sementes Forrageiras do governo do Rio Grande do Sul. O objetivo é beneficiar os agricultores familiares, que enfrentam uma forte estiagem.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou por meio de comunicado, que “o Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar, vai enviar R$ 2 milhões para, em conjunto com o governo do Rio Grande do Sul, atender os pequenos produtores no plantio de forragens com sementes e insumos para que vocês possam produzir forragem para o gado para que a situação da seca seja minimizada”.

O secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwanke, disse que o governo vai “continuar dando atenção para o Rio Grande do Sul, que passa por um momento extremamente grave. Este recurso para o Plano de Forrageiros do governo do Estado já é um alento importante para que o governo possa atender todos os pequenos produtores de leite”, disse Schwanke.

