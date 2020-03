Porto Alegre Educação Infantil recebe reforço de cem professores temporários

O primeiro grupo do total de cem professores chamados para contratação emergencial na rede municipal de ensino deve encaminhar a documentação necessária. A previsão é que no próximo dia 20 já possam assumir as funções em sala de aula e suprir as necessidades do atendimento à Educação Infantil.

Esta etapa da Educação Básica é de exclusiva competência do município e é ofertada pela Prefeitura de Porto Alegre em 61 escolas públicas estatais (43 delas exclusivas de Educação Infantil) e em 207 escolas públicas comunitárias.

Na quarta-feira (04), os profissionais participaram de reunião na Smed (Secretaria Municipal de Educação) e receberam as orientações da equipe de ingresso da SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão). Após, foram recebidos na Unidade de Recursos Humanos da Smed, onde tomaram conhecimento das escolas onde há vagas.

Nesta quinta-feira (05) ocorrem os mesmos procedimentos com a segunda parte do grupo, mantendo-se a mesma previsão de prazo para o ingresso. Os candidatos foram aprovados no processo seletivo 01/2019 e tiveram a convocação publicada na edição de segunda-feira (02) do Diário Oficial de Porto Alegre.

Além da apresentação da documentação exigida para a assinatura do termo de admissão por tempo determinado, os candidatos precisam realizar o exame médico admissional, entre 6 e 18 de março. A assinatura do termo deve ocorrer até 19 de março. O contrato tem validade de um ano e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

A carga horária é de 20 horas, com vencimentos de R$ 2.364,31 para nível superior, com direito a vale-transporte, vale-alimentação, adicional por difícil acesso, férias, gratificação natalina e inscrição no regime geral de previdência social.

“A Educação Infantil da rede municipal já conseguiu regularizar o seu calendário após as greves de 2017 e 2018. Então, a rápida contratação desses professores é importante para a formação de vínculo com os alunos desde o início do ano letivo”, diz o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito.

Contratação temporária

O prefeito Nelson Marchezan Júnior sancionou em 27 de janeiro a lei que amplia a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino. No total, serão 1.069 docentes com possibilidade de atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, oriundos do processo seletivo simplificado 01/2019.

