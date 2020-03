Rio Grande do Sul Tráfego na BR 448 terá bloqueios noturnos neste final de semana

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

CCR ViaSul realizará trabalhos no km 21 da rodovia Foto: CCR ViaSul

No próximo sábado (07) e domingo (08), à noite, a BR 448, conhecida como a Rodovia do Parque, terá diversos bloqueios totais de tráfego no km 21, trecho de Porto Alegre, em ambos os sentidos.

As interrupções acontecerão entre 22h e 5h nos dois dias, com duração de aproximadamente cinco minutos cada. Os bloqueios são necessários para a realização de trabalhos de manutenção na ponte estaiada. Havendo a necessidade, os serviços e os bloqueios também acontecerão na segunda-feira (09), a partir das 22h, com conclusão prevista às 5h da terça-feira (10).

A CCR ViaSul destaca que haverá sinalização ostensiva no local e que as intervenções também serão comunicadas por meio de painéis de mensagens móveis dispostos nos trechos que antecederem os bloqueios. Os trabalhos serão acompanhados, ainda, pelas equipes da concessionária e PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A concessionária orienta aos usuários que redobrem a atenção quanto à sinalização e velocidade máxima permitida naquele trecho.

