Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Em virtude do Covid-19, o Grêmio anunciou medidas para a realização de suas atividades para os próximos dias. Mesmo com a suspensão temporária dos campeonatos, o elenco profissional masculino e feminino seguirão treinando, mas mediante medidas nas dependências dos Centros de Treinamentos. As categorias de base tiveram os trabalhos suspensos.

De acordo com o comunicado oficial, enquanto as competições seguem suspensas, as atividades do time principal serão mantidas, mediante adoção de protocolos específicos de preservação da saúde e integridade de atletas, membros da Comissão Técnica e demais profissionais vinculados ao Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho e Estádio Antônio Vieira Ramos (Vieirão). A reapresentação dos jogadores está marcada para está terça-feira, às 15h30. Os treinamentos serão realizados com portões fechados à imprensa, sem entrevistas coletivas, pelo período de 15 dias.

Além das medidas com relação ao grupo de atletas e comissão técnica, o Grêmio anunciou a dispensa compulsória até 31 de março de todos os funcionários que estejam enquadrados nas seguintes faixas de risco: idade acima de 65 anos, gravidez e portadores de doenças crônicas. Nas áreas administrativas, haverá adoção de um sistema híbrido, conforme demanda, que irá contemplar desde atividades em home office, dispensas compensáveis e/ou atividades presenciais.

As lojas oficiais do clube na Arena e no centro de Porto Alegre, além do Quadro Social seguirão trabalhando normalmente.

